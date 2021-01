Mercato : Griezmann vendu à moitié prix par Barcelone ?

Dans : Mercato.

Malgré une légère embellie en début de saison, Antoine Griezmann est loin de convaincre du côté de Barcelone. Il pourrait être cédé pour 65 millions d'euros à l'AS Roma.

Avec le départ de Luis Suarez, on imaginait Antoine Griezmann s'imposer comme le nouveau numéro 9 du Barça. Seulement voilà, à la mi-saison, le constat est sans appel. Le Français n'a marqué que 3 malheureux petits buts en Liga, alors que l'Uruguayen cartonne avec l'Atletico avec 9 réalisations. Des statistiques faméliques pour un joueur acheté plus de 120 millions d'euros, plus 15ME de pénalité, en 2019, et qui poussent la presse à décrire le recrutement du champion du monde 2018 comme un fiasco. En plus de performances en demi-teinte, l'attaquant s'est fait remarquer par des polémiques en dehors du terrain, comme avec les propos de son ancien agent taclant Lionel Messi notamment. Une situation qui pousse les dirigeants blaugranas à envisager une vente de leur joueur. Et c'est en Serie A que Griezmann pourrait rebondir, pour une somme bien moindre que celle pour laquelle il a été acheté...

D'après les informations de Todofichajes, l'AS Roma serait très intéressée par la venue de l'international français. Dan Friedkin, le nouveau propriétaire du club et milliardaire américain souhaite frapper un gros coup pour remplacer Edin Džeko sur le front de l'attaque romaine. Le club de la Louve est disposé à offrir un contrat XXL à Griezmann. Cependant, un accord pour le montant du transfert risque d'être compliqué à obtenir. Le Barça réclame environ 100 millions tandis que le club italien ne compte pas offrir plus de 6ME5. Les Catalans pourraient néanmoins accepter de brader leur attaquant, conscients que la situation économique les pousse à vendre les joueurs qui ne jouent pas. Passer du Barça à la Roma pourrait être perçu comme un pas en arrière dans la carrière de Griezmann, mais rappelons qu'à l'heure actuelle, le joueur de 29 ans est barré par un certain Martin Braithwaite.