Esp : Griezmann et Barcelone, alerte rouge en plein mercato

Dans : Liga.

Remplaçant contre Huesca, Antoine Griezmann semble de plus en plus dans le dur du côté du FC Barcelone. Et les doutes s'intensifient sur son avenir au Barça.

« La nuit où Koeman a condamné Griezmann ». Ce lundi, la presse sportive barcelonaise estime qu’entre l’attaquant français du Barça et son entraîneur, la messe est dite et le titre de Sport résume l’avis général. Face à Huesca, Ronald Koeman a laissé Antoine Griezmann sur la touche au coup d’envoi, lui préférant Martin Braithwaite, lequel a cédé sa place au champion du monde à quelques minutes de la fin. Après la rencontre, le coach barcelonais a tenté de se justifier. « Nous avons opté pour Martin Braithwaite en pointe, car dans ce type de match un joueur comme lui est nécessaire. Cela ne veut rien dire pour Antoine Griezmann. Nous avons besoin de tous les joueurs pour les nombreux matchs qui nous attendent », a expliqué Ronald Koeman sans vraiment convaincre. Pour Lluis Mascaro, journaliste du quotidien Sport, la réalité est beaucoup plus brutale pour Antoine Griemann.

Griezmann est un fiasco pour le FC Barcelone

Plongé au quotidien dans les coulisses du FC Barcelone, Mascaro est en effet nettement moins diplomate que Koeman. « Les performances exaspérantes de Griezmann ont épuisé la patience de Koeman (…) L’entraîneur en a déjà assez de la petite contribution du joueur français au jeu du Barça. Et le fait est que les statistiques de Griezmann cette saison sont en passe d'être pires que celles de la saison passés, qui n’étaient déjà pas terribles. Lors des 48 matchs qu'il a disputés la saison précédente, l'attaquant français a marqué 15 buts (…) Ridicule pour un footballeur pour lequel 135ME ont été dépensés (…) Griezmann ne doit pas être titulaire au Barça. Pas même dans ce Barça boiteux », écrit le journaliste barcelonais, qui ne voit pas comment l’ancien joueur de l’Atlético Madrid va pouvoir réussir à se faire une place au FC Barcelone.