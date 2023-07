Mercato ‍: Griezmann au Mexique ‍? Pas tout de suite

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Sous contrat avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann se retrouve sur les tablettes des Rayados de Monterrey pendant ce marché des transferts. Une rumeur étonnante mais pas si farfelue.

Ces dernières saisons, Antoine Griezmann a traversé des moments compliqués. S’il a toujours brillé sous le maillot de l’équipe de France, notamment lors de la Coupe du Monde 2022, le Français n’a jamais réussi à trouver sa place au Barça. C’est donc pour cette raison qu’il est retourné chez lui à l’Atlético de Madrid dès l’été 2021. Prêté deux ans chez les Colchoneros, Grizi est de nouveau un joueur de l’Atléti puisque son club a levé l’option d’achat de 20 millions d’euros inscrite dans son prêt au 1er juillet. Désormais lié avec Madrid jusqu’en 2026, Griezmann se prépare donc à vivre une nouvelle saison dans la capitale espagnole… ou pas. Puisque selon les informations du journaliste Axel Solís, les Rayados de Monterrey s’intéressent de près à l’attaquant de 32 ans. Reprise par de nombreux médias mexicains, cette rumeur est assez étonnante.

Griezmann va rester à Madrid et re-porter le 7

1 de enero

2 de febrero

3 de marzo

4 de abril

5 de mayo

6 de junio

7 de… pic.twitter.com/UtWYKoF1cK — Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2023

Sachant que le club mexicain recherche une star pour gagner la Liga MX et vu que Grizi a toujours aimé le continent américain, cela aurait pu coller, mais peut-être pas dans l’immédiat. Tout simplement parce que Griezmann a envie de continuer son aventure à l’Atlético. Auteur de 15 buts et 16 passes décisives en Liga la saison dernière, le champion du monde 2018 n’a pas l’intention de quitter Madrid cet été. D’autant plus qu’il va retrouver son numéro préféré chez les Colchoneros. Ce jeudi, le club madrilène a effectivement annoncé que Grizi, détenteur du numéro 8 depuis son retour, va de nouveau porter le 7, comme à ses débuts. Un signe de plus qui montre que Griezmann va bien rester à Madrid, malgré cet intérêt exotique venu du Mexique.