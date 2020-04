Mercato : Goodbye Chelsea, Giroud connaît sa prochaine destination

Dans : Mercato.

Retenu cet hiver, Olivier Giroud pourrait quitter Chelsea au prochain mercato estival. L’attaquant français aurait toujours l’intention de rejoindre l’Inter Milan.

Cette fois, il n’y aura sans doute pas de feuilleton Olivier Giroud. L’attaquant de 33 ans arrive à la fin de son contrat, ce qui implique que Chelsea ne pourra plus le retenir. Rappelons que le Français, très peu utilisé par le coach Frank Lampard en première partie de saison, avait choisi de se relancer à l’Inter Milan cet hiver malgré les approches de Tottenham et de la Lazio Rome. Mais les Blues n’avaient pas réussi à recruter son remplaçant. Depuis, Giroud a retrouvé du temps de jeu et même une place de titulaire avant l’interruption de la saison. Suffisant pour le convaincre de rester et de prolonger son bail ? Il faut croire que non.

En effet, La Gazzetta dello Sport affirme que l’ancien Gunner d’Arsenal n’a pas changé d’avis. L’international tricolore a toujours l’intention de rejoindre son ex-manager Antonio Conte à l’Inter Milan, où l’attendrait un contrat de deux saisons plus une troisième en option. A noter que Giroud aurait accepté de baisser son salaire annuel à 8 M€ pour passer en dessous des 6,5 M€ par an de Romelu Lukaku et Christian Eriksen, les leaders de la grille salariale des Nerazzurri. C’est donc sous les couleurs milanaises que le champion du monde tentera de conserver sa place en équipe de France avant l’Euro reporté en 2021.