Mercato : Galtier et De Zerbi, c’est mort pour l'OL ?

Dans : Mercato.

La saison n’est pas encore terminée, mais le mercato des entraîneurs bat déjà son plein et cela concerne en partie la Ligue 1.

Leader du championnat de France avec trois points d’avance sur le PSG, Christophe Galtier est l’un des entraîneurs les plus courtisés du moment. Ce n’est pas un secret, le manager de Lille est ciblé par l’OGC Nice ainsi que par l’OL, qui cherchent respectivement un successeur à Adrian Ursea et à Rudi Garcia. L’avenir de Christophe Galtier, à court terme, pourrait cependant s’écrire en Italie. Et pour cause, la piste de Naples se confirme pour le natif de Marseille, comme indiqué par RMC samedi soir. Nouvel indice ce lundi : le départ de Gennaro Gattuso fait de moins en moins de doutes, l’ex-milieu défensif de l’AC Milan étant tout proche de rejoindre la Fiorentina, où le nom de Rudi Garcia a également circulé ces derniers temps, à en croire les informations du journaliste Fabrizio Romano.

L’insider de Sky Sport croit par ailleurs savoir qu’un autre candidat au banc de l’Olympique Lyonnais est sur le point de trouver un point de chute en la personne de Roberto De Zerbi. Courtisé par Juninho pour prendre la suite de Rudi Garcia à l’OL la saison prochaine, l’actuel entraîneur de Sassuolo est en partance pour le Shakhtar Donetsk, club avec lequel il s’apprête à parapher un contrat de deux ans. Pour rappel, Roberto De Zerbi est libre de tout contrat à l’issue de la saison et aurait donc fait le choix de ne pas prolonger en faveur de Sassuolo, malgré le bon travail accompli avec la formation de Maxime Lopez et de Jérémie Boga. Si ces deux signatures venaient à se confirmer, cela réduirait le champ des possibilités pour l’OL, alors que L’Equipe indiquait ce week-end que Juninho ciblait quatre entraineurs : De Zerbi et Galtier donc, mais également l’ancien coach niçois Patrick Vieira et l’Argentin Marcelo Gallardo