OL : Lâché par Lyon, Garcia a une touche en Italie

Dans : OL.

Alors que l'Olympique Lyonnais recherche un nouvel entraîneur pour incarner la suite de son projet, Rudi Garcia, lui, pourrait rebondir en Serie A, un championnat où il a laissé de bons souvenirs.

Débarqué en octobre 2019 pour rattraper les erreurs de Sylvinho, Rudi Garcia a plus ou moins rempli ses missions. Déjà en amenant l'OL dans le dernier carré de la Ligue des Champions la saison dernière. Mais aussi en remettant Lyon sur le devant de la scène en championnat. Longtemps dans la course au titre, les Gones sont toujours quatrièmes à une unité de Monaco, après sa victoire contre Lorient samedi (4-1). Si le sprint final dira si le passage de Garcia à Lyon est bon ou moyen, sachant qu'il ne gagnera pas de trophée, la direction lyonnaise a tout de même décidé que son coach ne prolongerait pas l'aventure au-delà du mois du juin, date de la fin du contrat de Garcia. Autant dire que Jean-Michel Aulas et Juninho planchent d'ores et déjà sur le dossier de son successeur, avec des rumeurs autour de Galtier, Vieira, Gallardo ou De Zerbi.

Garcia à la Fiorentina ?

Pour le coach français, l'avenir n'est pas aussi sombre qu'annoncé, puisqu'un départ à l'étranger pourrait lui être proposé. Après avoir fait le tour de la question à l'OM ou à l'OL, l'homme de 57 ans pourrait bien retourner en Italie, d'où est originaire sa femme. Cinq ans après son départ de la Roma, Garcia est effectivement dans le viseur de la Fiorentina. Selon La Nazione, l'entraîneur français fait partie d'une shortlist pour prendre la suite de Giuseppe Iachini. Pour ce poste, Garcia serait notamment en concurrence avec... De Zerbi, le coach de Sassuolo étant aussi dans le viseur de Lyon. Bref, si Garcia et Lyon vont séparer leur chemin, les deux parties pourraient finalement en sortir gagnantes.