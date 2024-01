Mercato ‍: Accord avec l'OL, Matic va l'annoncer à Rennes

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

De retour à Rennes depuis quelques jours après être parti à Londres pour faire le point sur sa situation, Nemanja Matic devrait en savoir plus sur son avenir ce lundi à l’issue d’une réunion de crise avec ses dirigeants.

Nemanja Matic reportera–t-il un jour le maillot du Stade Rennais ? C’est très peu probable, même si rien n’est sûr pour le moment. Il faut dire que le milieu de terrain de 35 ans ne veut plus trop entendre parler de Rennes. Malheureux dans sa nouvelle ville, vu qu’il n’a pas pu inscrire ses enfants dans une école internationale comme prévu lors de son transfert estival, l’ancien joueur de Manchester United a clairement envie d’aller voir ailleurs durant ce mercato hivernal.

C’est donc pour forcer son départ qu’il est allé au bras-de-fer avec ses dirigeants, en faisant ses bagages avant de partir à Londres avec sa famille durant trois jours, alors que le SRFC l’attendait à l’entraînement. Une situation qui a choqué les dirigeants rennais, qui vont donc lui demander des explications ce lundi. En effet, selon les informations de Ouest France, Matic a été convoqué par ses supérieurs pour une explication entre quatre yeux.

Matic veut aller à Lyon, Rennes dit non

Rendez-vous à venir avec Nemanja Matic, dont l’avenir devrait s’écrire loin de #Rennes. Mais en l’état, peu d’issues pour le joueur, avec une seule offre de Lyon (qu’il a déjà acceptée) sur la table du #StadeRennais, qui repousse l’option #OL #SRFC ⬇️ https://t.co/IhtpZIhTDL — Guillaume Lainé (@gui_tog) January 14, 2024

De retour en Bretagne depuis deux jours, Matic avait joué l’apaisement sur les réseaux sociaux après sa fuite, mais ce n’est pas pour autant qu’il a assisté à la victoire de son club contre Nice samedi au Roazhon Park (2-0). Probablement par peur d’être confronté au public rennais, Matic attend donc la réunion de lundi pour évoquer son avenir avec ses dirigeants. Celui-ci semble toujours passer loin de Rennes, sachant qu’un « rabibochage est peu probable ». Déjà parce que Matic devrait être sanctionné, mais aussi parce qu’il veut toujours rejoindre Lyon, club avec lequel il est déjà d’accord sur les bases d’un nouveau contrat. Sauf que Rennes refuse de vendre son milieu à l’OL, qui propose pourtant un transfert de trois millions d’euros. Une offre bien seule, Rennes n’ayant été approché par aucun autre club, alors que les rumeurs de Fulham ou de l’AC Milan ont circulé ces derniers jours.

Campé sur ses positions, sachant qu’il a même repoussé les alternatives proposées par le SRFC pour la scolarité de ses enfants, Matic veut faire passer le bien-être de sa famille avant tout à ce stade de sa carrière. Et si l’issue semble inéluctable, avec un transfert ou une résiliation de contrat, toutes les parties seront plus ou moins fixées lundi à l’issue de la réunion entre Matic et sa direction.