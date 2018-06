Mercato : Encore un transfert à 100 ME pour Pogba ?

Dans : Mercato, Liga, Premier League, Foot Europeen.

Tout nouveau directeur sportif du FC Barcelone, Eric Abidal fourmille d’idées et sait aussi qu’il a des moyens financiers à la hauteur des plus grands clubs d’Europe.

De quoi effectuer un transfert fracassant cet été. Actuellement en Russie avec les Bleus pour la Coupe du monde, Paul Pogba ne parvient toujours pas à rayonner avec Manchester United, et a retrouvé l’aura qu’il possédait à la Juventus Turin. Sa collaboration avec José Mourinho est sulfureuse, même si les deux hommes limitent leurs interventions à ce sujet en public. Le manager de Manchester United a bien fait savoir qu’il comptait sur La Pioche pour la saison prochaine, mais le mercato et Eric Abidal pourraient en décider autrement.

En effet, Don Balon annonce que, déçu de ne pas avoir pu faire signer Antoine Griezmann, le FC Barcelone va jeter son dévolu sur un autre international français. Le désir de renforcer le milieu de terrain est évident après le départ d’Andres Iniesta, et si les noms de Miralem Pjanic (Juventus) et Christian Eriksen (Tottenham) sortent fréquemment, Paul Pogba pourrait mettre tout le monde d’accord. Même s’il n’a pas explosé avec MU, le joueur formé au Havre provoquerait une nouvelle dépense à plus de 100 ME, le club anglais n’ayant aucune intention de céder un centime sur la valeur d’un joueur acheté 105 ME il y a deux ans.