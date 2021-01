Mercato : Duel Leverkusen / OL pour ce crack belge ?

Dans : Mercato.

Auteur d'une très bonne saison avec Willem II, le jeune Mike Trésor Ndayishimiye serait sur les tablettes de l'OL et du Bayer Leverkusen.

Bien que très fourni au milieu de terrain, l'OL continue de prospecter pour se renforcer lors du mercato. Les dirigeants lyonnais souhaitent anticiper le remplacement d'Houssem Aouar, qui bien qu'il ne soit plus la priorité d'Arsenal, pourrait quitter le Rhône l'été prochain. Si Lucas Paquetà peut jouer numéro 10, il donne entière satisfaction en joueur box-to-box un peu plus bas sur le terrain. Pour compenser le départ de l'international français, les Gones sont à la recherche d'un milieu de terrain offensif. D'après les informations d'Eurosport, l'Olympique Lyonnais aurait coché le nom de Mike Trésor Ndayishimiye, jeune espoir évoluant aux Pays-Bas.

Formé à Anderlecht, l'international espoir belge avait choisi l'Eredevise pour lancer sa carrière en professionnel. Après deux saisons au NEC Nimègue, il a rejoint Willem II en 2018. Très attiré par le but, il a marqué à 12 reprises et délivré 6 passes décisives l'an passé. Attendu au tournant cette saison, il a déjà marqué 3 buts et fait 7 passes. Des prestations qui ont attiré l'attention de l'OL, mais également du Bayer Leverkusen. Connu pour sa politique sportive centrée sur les jeunes joueurs, le club de Bundesliga est habitué à faire progresser des espoirs et les révéler aux yeux du football européen, comme Kai Havertz l'été dernier ou encore Heung-min Son par le passé. Lié au géant pharmaceutique Bayer, le club allemand dispose d'une puissance économique qui fait de lui un rival de poids pour l'OL dans ce dossier. Âgé de 21 ans, le jeune belge estimé à 7 millions d'euros verrait d'un bon oeil un départ cet hiver.