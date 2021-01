OL : Aouar a raté le train pour Arsenal, mercato terminé

Dans : OL.

Tout proche de rejoindre Arsenal l'été dernier, Houssem Aouar pourrait bien finalement ne jamais jouer pour les Gunners.

Mikel Arteta avait fait d'Houssem Aouar la priorité de son dernier mercato estival. Pourtant, bien que l'OL était vendeur, aucun accord n'avait pu être trouvé entre les deux clubs. Dans le football de très haut niveau, parfois, le train ne passe qu'une fois. Et il se pourrait bien que le milieu de terrain l'apprenne rapidement à ses dépens. Désespérément à la recherche d'un meneur de jeu créatif depuis la mise au placard de Mesut Özil, les Gunners ont tenté le coup Dominik Szoboszlai, qui a finalement rejoint le RB Leipzig. Mais les dirigeants londoniens n'ont pas dit leur dernier mot et cibleraient plusieurs autres milieux offensifs.

Très peu utilisé par Zinédine Zidane cette saison, Isco est à la recherche d'un point de chute pour retrouver du temps de jeu. D'après les informations du média espagnol AS, le coach des Gunners souhaiterait absolument obtenir le prêt de l'Espagnol. Malgré la concurrence du FC Séville qui a la préférence du joueur, le dossier reste encore en cours. En plus d'Isco, Arsenal envisage de faire une offre pour Marcel Sabitzer, le joueur de Leipzig. La formation allemande réclamerait environ 50 millions d'euros pour céder son capitaine. Le club anglais est également en course pour la venue de Julian Brandt, barré par la concurrence des jeunes joueurs au Borussia Dortmund. S'il parait très improbable que ces trois joueurs rejoignent Arsenal, cette liste démontre que Houssem Aouar ne figure plus tout en haut dans la hiérarchie des priorités de Mikel Arteta. Malgré tout, un départ n'est pas à écarter pour l'international français, dont l'avenir pourrait bien s'écrire du côté de la Juventus.