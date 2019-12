Mercato : Duel au sommet entre l'OL et l'OM pour Ghoulam ?

Dans : Mercato.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais pourraient être tentés de renforcer le couloir gauche de leur défense au mercato.

Second de Ligue 1, le club phocéen aimerait sans doute recruter un véritable concurrent à Jordan Amavi tandis que du côté de Lyon, la recrue Youssouf Koné est loin d’avoir convaincu. De plus, Maxwel Cornet, qui assure l’intérim depuis deux matchs, n’est pas vraiment fan de son nouveau poste. Les deux formations pourraient donc se lancer à la quête d’un latéral gauche et comme souvent ces dernières années, il y a de fortes chances qu’ils se retrouvent en concurrence sur les mêmes dossiers.

C’est d’ores et déjà le cas selon la presse italienne puisque le Corriere dello Sport affirme dans ses colonnes que l’OM et Lyon sont très intéressés par le profil de Faouzi Ghoulam. Blessé musculairement depuis fin octobre, l’international algérien peine à retrouver ses moyens. Son retour au top est pourtant attendu depuis sa rupture des ligaments croisés en 2017 mais à Naples, il n’a jamais véritablement retrouvé sa place de titulaire. Il pourrait ainsi voir d’un bon œil un retour en Ligue 1, où Lyon et l’OM lui offriraient assurément un temps de jeu plus conséquent qu’en Série A. Reste à voir si financièrement, l’opération sera faisable pour les dirigeants rhodaniens et/ou phocéens. Un prêt pourrait notamment être envisagé par les deux clubs dans l’optique du mercato hivernal…