PSG-OL ‍: Jaune pour Mikautadze, penalty oublié… L’arbitrage fait scandale

À sens unique pendant une grosse demi-heure, le choc du dimanche soir entre le PSG et l’OL a de nouveau retrouvé du suspense sur la fin de la première période. Puisqu’après les buts de Dembélé (8e) et Vitinha (14e) côté parisien, Mikautadze a réduit l’écart avant la pause (40e). Si tout reste donc encore à jouer lors d’une deuxième période qui s’annonce haletante, l’arbitrage fait déjà couler beaucoup d’encre.

Déjà parce que Donnarumma aurait pu être expulsé pour avoir poussé Mikautadze après le but de l'international géorgien, sauf que Monsieur Bastien n’a pas bronché et a même donné un carton jaune au buteur lyonnais… Juste avant, l’OL aurait pu avoir un penalty pour une faute de Désiré Doué sur Nuamah, mais là encore, l’arbitre et la VAR n’ont rien dit… De quoi rendre fous tous les suiveurs de Lyon sur les réseaux sociaux.

