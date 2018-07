Mercato : Du nouveau pour l'avenir de Ben Arfa

Dans : Mercato, PSG, OL.

Officiellement sans club depuis un mois, même si cela fait plus d’un an qu’il n’a pas joué un match officiel au plus haut niveau, Hatem Ben Arfa a eu le temps de discuter de son avenir ces derniers mois.

Mais, à l’heure où les clubs sont déjà en pleine reprise, le milieu offensif de 31 ans ne semble pas sur le point de retrouver un club. Les pistes ne sont pour le moment pas très nombreuses, même si un club gourmand sur le marché s’est positionné. Selon le journaliste spécialisé Nizar Hanini, West Ham s’est renseigné sur l’ancien trublion de Nice, Lyon, Marseille et Paris notamment.

Malgré sa disparition des radars ces derniers mois, le natif de Clamart dispose d’une belle cote en Angleterre, où certains clubs espèrent une nouvelle fois relancer sa carrière dans un championnat où il avait un temps marqué les esprits sous le maillot de Newcastle. Le club londonien, qui a eu du mal à se maintenir la saison passée, se veut très ambitieux pour cet été, à moins de deux semaines de la fermeture du mercato en Angleterre.