Mercato : « Dembélé est meilleur », le Barça se fiche de Neymar

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Dans un long entretien accordé à la Cadena SER, Josep Maria Bartomeu a évoqué l’avenir du FC Barcelone.

Un jour ou l’autre, il faudra bien se débrouiller sans Lionel Messi (31 ans) dont le contrat expire en 2021. Même s’il envisage de négocier une dernière prolongation avec l’Argentin, le président des Blaugrana sait que le Barça doit penser à long terme. « Il faut chercher de jeunes talents », a reconnu le dirigeant. Des joueurs comme Neymar ? Depuis quelques mois, la rumeur d’un retour du Brésilien fait beaucoup parler en Espagne. Mais pas forcément au sein du club catalan.

« Un retour de Neymar ? Je ne dirai pas oui ni non. Je dis juste qu'avec l'argent de son transfert, le Barça a fait un pari sportif. Avec cet argent, nous avons misé sur des joueurs comme Dembélé et Coutinho. Dembélé est meilleur que Neymar. Il est au Barça et il est meilleur », a estimé le patron barcelonais. Chacun aura son avis sur cette comparaison. En tout cas, le Paris Saint-Germain sera ravi d’apprendre que le champion d’Espagne ne s’intéresse pas à son milieu offensif.