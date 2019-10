Mercato : Déçu de Chelsea, Kanté rêve d’un transfert au Real Madrid

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Sans renfort dans l’entrejeu cet été, Zinédine Zidane manque de solutions pour son milieu de terrain. Ce que confirme l’utilisation de Casemiro.

C’est simple, le Brésilien est systématiquement titularisé par l’entraîneur du Real Madrid depuis le début de la saison. Il faut dire que le technicien n’a pas vraiment le choix. C’est pourquoi le club madrilène compte réparer cette anomalie dans les prochains mois. Au lieu de courir après Paul Pogba, que Manchester United continue de retenir, la Maison Blanche pourrait se jeter sur N’Golo Kanté, décrit comme la nouvelle priorité du Real. Bien sûr, Chelsea, toujours interdit de recrutement, sera réticent à l’idée de le transférer.

Mais les Merengue espèrent convaincre les Blues en incluant James Rodriguez dans la transaction. Ainsi, l’actuel leader de Liga s’imagine payer aux alentours de 100 M€ en plus de son milieu offensif estimé à 65 M€. Quant à l’international tricolore, El Desmarque croit savoir qu’il ne croit plus au projet de Chelsea. Selon lui, le club londonien ne peut plus prétendre à un titre en Premier League ou en Ligue des Champions. L’ancien joueur de Leicester City serait donc favorable à un départ au Real, lui qui avait pourtant prolongé son contrat jusqu’en 2023 l’année dernière.