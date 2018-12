Mercato : Dans le viseur de l'OL, il file à Barcelone !

Dans : Mercato, OL, TFC, Liga.

En février prochain, Lyon affrontera le FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des Champions. Et avant de se confronter aux partenaires de Lionel Messi sur le terrain, le club rhodanien pourrait bien se livrer une bataille avec le champion d’Espagne en titre… au mercato. En effet, ces dernières semaines, un intérêt de l’OL pour Jean-Clair Todibo avait filtré. Jeune défenseur de 19 ans évoluant à Toulouse, l’homme aux 10 matchs de Ligue 1 cette saison a la cote auprès de la cellule de recrutement lyonnaise. Mais pas seulement…

Et pour cause, le Mundo Deportivo affirme que le défenseur toulousain pourrait rapidement filer à Barcelone, sévèrement touché par les blessures ces derniers temps dans ce secteur de jeu (Umtiti, Vermaelen). Un accord aurait même été trouvé entre Toulouse et le Barça, sans que le montant d’un éventuel transfert n’ait été communiqué. Si l’opération venait à capoter, Lyon serait à l’affût tout comme la Juventus Turin, Naples, Schalke 04 ou encore le Red Bull Leipzig. Une sacrée concurrence qui rend la venue de Jean-Clair Todibo dans la capitale des Gaules quasiment impossible. Bruno Genesio doit le regretter, car le Toulousain avait le profil parfait pour s’imposer dans sa défense à cinq éléments.