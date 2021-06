Mercato : Daniel Wass s'offre à l'OM

Dans : Mercato.

L'international danois actuellement à l'Euro a refusé une offre du Portugal, donnant sa préférence à l'OM.

Toujours aussi actif même s’il n’a pour le moment fait signer qu’un seul joueur, Pablo Longoria multiplie les pistes. Ce mardi, ce sont deux plans qui peuvent faire rêver les supporters qui ont été révélés. Le nom de Kevin Gameiro comme joker offensif a tout de même une certaine valeur, sachant que l’attaquant français a prouvé son efficacité en Espagne ces dernières années, mais aussi sa faculté à se montrer décisif en sortant du banc de touche. Mais dans la foulée de l’ancien avant-centre du PSG, c’est un autre joueur passé par la Ligue 1 qui se retrouve courtisé par l’OM. Il s’agit de Daniel Wass, qui s’était révélé du côté d’Evian TG quand le club haut-savoyard était passé en Ligue 1. Depuis, le Danois a lui aussi marqué les esprits, notamment en Espagne, et il se montre également à son avantage actuellement lors de l’Euro.

A 32 ans, le droitier est d’une polyvalence rare, capable de jouer en milieu offensif ou relayeur, et comme latéral droit ou homme de couloir. Un profil qui plait à Jorge Sampaoli, et c’est réciproque. Daniel Wass a récemment refusé une offre en provenance du Sporting Portugal, car il donne sa priorité à l’OM, assure La Provence. A un an de la fin de son contrat, Valence ne sera pas trop gourmand, et demande 3 ME pour transférer le joueur danois. A Marseille, c’est en priorité une place de latéral droit qui l’attendrait notamment dans le but de compenser le départ d’Hiroki Sakai, voire de sauver les meubles si jamais Pol Lirola ne restait pas chez les Phocéens cet été. Un coup que Pablo Longoria a bien envie de tenter, et qui semble aussi à la portée des finances de l’OM.