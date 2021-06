OM : Daniel Wass, la nouvelle piste chaude

Dans : OM.

Une opportunité se présente pour Pablo Longoria et l'OM, qui se saisissent du dossier menant à Daniel Wass.

A chaque jour sa nouvelle piste à l’OM, et notamment dans un couloir droit déserté pour le moment par Hiroki Sakai, Pol Lirola et Florian Thauvin. De quoi laisser de la place pour le grand retour en Ligue 1 de Daniel Wass. Le joueur danois, capable d’évoluer au poste de latéral, d’homme de couloir, mais aussi au milieu de terrain dans un rôle plus axial, est dans le viseur de Pablo Longoria. C’est Nicolas Faure, ancien interprète de Marcelo Bielsa lors du passage d’El Loco à l’OM et désormais journaliste, qui relaye cette info lancée par la radio Cadena Ser sur cette nouvelle cible internationale à Marseille. Le joueur danois, qui s’était révélé du côté d’Evian en France, est dans une situation qui éveille l’appétit. En effet, Daniel Wass évolue désormais à Valence, mais s’agace de ne pas avoir reçu d’offre de prolongation de la part du club Ché.

Résultat, il envisage une poursuite de sa carrière ailleurs. Le FC Copenhague le suit, mais n’a pas le moyen de payer son transfert et son salaire pour le faire revenir au pays, lui qui avait débuté à Brondby, l’autre club phare de Copenhague. A 32 ans, il se trouve à un carrefour de sa carrière, et est également suivi au Portugal. En effet, au début de son aventure en Europe, son bref passage au Benfica n’avait pas été couronné de succès, mais c’est désormais l’autre club de Lisbonne, le Sporting, qui le suit. Toutefois, il n’aurait pas l’intention de signer là-bas, ce qui fait sérieusement augmenter les chances de l’OM de boucler l’affaire si les discussions venaient à avancer dans le bon sens. C’est en tout cas une opportunité que Marseille étudie désormais sérieusement, surtout que le Danois démontre à l’Euro qu’il a encore du feu dans les jambes à 32 ans.