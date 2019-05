Mercato : Cristiano Ronaldo supplié de revenir à Manchester United

Dans : Mercato, Premier League, Serie A.

Suite à une saison plutôt mitigée, Manchester United s’apprête à renouveler son effectif lors du prochain mercato estival.

Dans l'objectif de retrouver enfin les sommets, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions, le club mancunien rêve de frapper un grand coup l’été prochain. Pour cela, quoi de mieux qu’un potentiel retour de Cristiano Ronaldo ? Souvent évoqué, ce transfert ramenant CR7 à MU ferait en tout cas le bonheur de Jesse Lingard, l’un des meilleurs joueurs de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

« J'aimerais que Manchester United signe Cristiano Ronaldo. Il a été l'un des meilleurs joueurs du monde au cours de la dernière décennie. Il a déjà joué ici, donc il reviendrait à la maison. En grandissant, c’était tout simplement incroyable de le regarder sous le maillot de United. Alors ce serait génial de jouer avec lui ici », lance l’international anglais dans le Daily Mirror. Il faut dire que le quintuple Ballon d'Or a marqué l'histoire des Red Devils en l'espace de six saisons. Auteur de 118 buts en 292 matchs, Cristiano avait alors lancé sa très grande carrière en gagnant trois titres en PL et une C1, avant de poursuivre son récital au Real Madrid et à la Juventus.