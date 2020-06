Mercato : Cristiano Ronaldo pour 120ME, Chelsea attaque

Dans : Mercato.

Cristiano Ronaldo est au coeur d'une rumeur grandissante ce lundi, Chelsea veut s'offrir CR7 et la Juventus ne dirait pas non.

Rédacteur en chef du quotidien sportif espagnol AS, Manuel Esteban « Manolete » a mis le feu en Italie en affirmant ce lundi soir que des sources anglaises lui annonçaient que Chelsea pourrait mettre 120ME sur la table afin de convaincre les dirigeants de la Juventus de céder Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato estival. Et le journaliste espagnol précise que le club turinois ne voit pas d’un mauvais œil cette proposition énorme émise par le club londonien. Plus perfidement, Manuel Esteban explique que depuis qu’il est à la Juventus, Cristiano Ronaldo n’est plus le grand joueur qu’il était. « Il est clair que le joueur portugais a donné le meilleur sous le maillot du Real Madrid, et que c’est le moment pour lui de changer d’air et de chercher des « bons » euros », lance le patron d’AS, histoire de vanter les qualités de la Liga.

La semaine passée, des bruits ont circulé sur l'état d'esprit de Cristiano Ronaldo, lequel semble mécontent du niveau de jeu de la Juventus et de l'absence d'effort de la part des dirigeants turinois pour renforcer l'équipe. Au point que le transfert de CR7, qui a encore deux ans de contrat avec la Vieille Dame, était déjà évoqué. Mais si en plus Chelsea lâche 120ME pour s'attacher ses services, qui plus est avec un salaire version Premier League, nul doute qu'Andrea Agnelli pourrait rapidement se mettre à l'écoute d'une offre de Roman Abramovitch. Le mercato n'est pas encore commencé chez les grands d'Europe, mais visiblement la température monte déjà très fort, et les prix aussi.