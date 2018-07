Mercato : Cristiano Ronaldo à la Juve pour 100ME, ça brûle !

Dans : Mercato, Serie A, Liga.

Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, cela ne semble désormais plus être qu’une question d’heures.

Et pour cause, le président du club italien Andre Agnelli s’est rendu à Kalamata, en Grèce, afin de retrouver Cristiano Ronaldo sur son lieu de vacances, selon Sky Sports. Par ailleurs, l’émission Jugones, de la Sexta, affirme que le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin va être officialisé ce mardi. Selon l’émission espagnole, Florentino Pérez a confirmé au clan CR7 sa volonté de respecter l’accord donné à Cristiano Ronaldo de le libérer contre la somme de 100ME.

Et comme le rappelle le média, Cristiano Ronaldo a déjà trouvé un accord avec la Juventus Turin (contrat de 4 ans et salaire de 30ME par an). Il ne manque donc plus qu’à la Juve d’envoyer les 100ME au Real Madrid. De son côté, Gianluca Di Marzio confirme l'accord entre le champion d'Italie et le Real. Mais selon le spécialiste du mercato, l'officialisation ne devrait pas intervenir avant la fin de la semaine, quelques légers détails étant encore à régler...