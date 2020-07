Mercato : Coup de tonnerre dans le dossier Loïc Rémy

Dans : Mercato.

Loïc Rémy a décidé de refuser l'offre de Lille pour rejoindre le club de Benevento. Mais l'attaquant vient d'avoir une mauvaise nouvelle.

Loïc Rémy avait réservé une désagréable surprise aux dirigeants de Lille lorsque le 29 juin l’attaquant en fin de contrat a annoncé qu’il quittait le LOSC, alors qu’il avait une offre de prolongation avec un salaire conséquent, puisque c’était lui qui touchait le plus au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Cette décision de l’ancien joueur de l’OL et de l’OM se justifiait par une offre venue de Benevento, club italien qui remonte en Serie A la saison prochaine. L’attaquant, qui avait fait le déplacement pour visiter le club situé à 50km de Naples, était donc parti pour découvrir le championnat d’Italie, après avoir joué en Premier League et en Liga. Oui mais voilà, un sérieux problème semble avoir tout fait capoter ce lundi au grand désarroi du joueur, mais également du club transalpin.

Gianluca Di Marzio annonce en effet que si tout s’est bien passé lors de la première partie de la visite médicale, cela n’a pas été le cas ensuite, au point de stopper définitivement les discussions. Loïc Rémy doit encore rencontrer Pasquale Foggia, le directeur sportif de Benevento, mais ce sera pour le saluer une dernière fois et pas du tout pour signer son contrat. Secret médical oblige, rien n’a filtré du problème rencontré lors de la visite médicale, mais bien évidemment on se souvient que lors du transfert de Loïc Rémy de Nice à l’OM, en 2010, une anomalie cardiaque avait fait craindre un échec. Mais finalement le doute avait été levé lors d’une nouvelle visite approfondie. Du côté de Benevento, on a déjà tourné la page et le club italien est en quête d'un nouvel attaquant.