Mercato : City prend les devants sur cette très chère cible du PSG

Dans : Mercato, PSG, Premier League, Serie A.

Après le coup de folie de l’été dernier, et le nouveau mois de janvier impressionnant des clubs anglais, le marché des transferts pourrait bien être à nouveau spectaculaire l’été prochain.

Les attaquants sont plus que jamais ciblés et notamment Paulo Dybala. Le PSG l’apprécie pour sa jeunesse et sa capacité à jouer à plusieurs postes offensifs, mais la Juventus a déjà mis les barbelés, consciente que le Real Madrid lui accordait également beaucoup de crédit. Mais ce vendredi, le Daily Mirror annonce que des premiers contacts ont eu lieu entre Manchester City et la Juventus Turin au sujet de l’avenir de l’Argentin.

Le club italien a fait savoir qu’il n’était pas question de vendre l’ancien joueur de Palerme, mais la presse anglaise évoque la confiance des dirigeants de City dans ce dossier. En effet, Paulo Dybala serait plutôt enclin à aller voir ailleurs, après quelques nuages apparus récemment dans ses relations avec le champion d’Italie en titre. L’été dernier, le FC Barcelone avait proposé 160 ME à la Juventus pour récupérer l’Argentin et en faire le partenaire de Lionel Messi. Il faudra probablement un montant similaire pour faire venir un attaquant de 24 ans qui progresse chaque saison et avait prolongé son contrat jusqu’en 2022 au printemps dernier.