Mercato ‍: Ce coup tordu de Guardiola fait hurler le Real

Par Corentin Facy

Alphonso Davies est la priorité du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato mais l’international canadien du Bayern Munich est également la cible de Pep Guardiola, qui rêve de le recruter à Manchester City.

Ces dernières semaines, les noms de Kylian Mbappé ou encore d’Herling Haaland font les gros titres au Real Madrid. Pourtant, l’état-major du club merengue travaille en ce moment sur le recrutement d’un autre joueur, dont la potentielle arrivée est beaucoup moins médiatisée, celle d’Alphonso Davies. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2025, l’international canadien pourrait rejoindre le Real Madrid à un an de la fin de son bail en Bavière.

Davies est la priorité absolue du club merengue au poste de latéral gauche, où Ferland Mendy est trop irrégulier et souvent blessé tandis que la recrue Fran Garcia peine encore à se montrer convaincante. Les discussions ont bien avancé au cours des dernières semaines entre l’entourage du joueur et les dirigeants du Real Madrid. Mais à en croire les informations de Todo Fichajes, un homme est sur le point de chambouler ce dossier en jouant un vilain tour au vice-champion d’Espagne en titre : Pep Guardiola.

Manchester City s'attaque à Alphonso Davies

Contre toute attente, le technicien catalan de Manchester City fait son apparition dans ce dossier avec la farouche et inattendue volonté de recruter Alphonso Davies chez les Citizens. A un an de la fin de son contrat, le Canadien représente une formidable opportunité de marché que Pep Guardiola ne veut pas laisser passer, raison pour laquelle Manchester City est désormais un sérieux concurrent pour le Real Madrid dans la course à la signature du latéral gauche hyper offensif du Bayern Munich. Une très mauvaise nouvelle pour Florentino Pérez, qui pensait boucler ce dossier en silence sans éveiller l’attention de la concurrence. C’est donc raté et il va maintenant falloir composer avec la concurrence de Manchester City, bien décidé à convaincre Alphonso Davies lors du prochain mercato estival.