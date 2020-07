Mercato : Cavani-Ibrahimovic, la piste totalement Loco de Bielsa !

Dans : Mercato.

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain le 30 juin dernier, Edinson Cavani suscite de nombreuses convoitises.

Très apprécié en Espagne et en Italie, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a également une belle cote en Angleterre. Au mois de janvier, le nom de l’Uruguayen avait été associé à Manchester United ou encore à Chelsea. Ces dernières heures, c’est un autre grand club historique de la Premier League qui se penche sur Edinson Cavani, à savoir le Leeds de Marcelo Bielsa, tout fraichement promu en première division. Dans un entretien accordé à Sky Sports Italia, le propriétaire du club Andrea Radrizzani a publiquement évoqué cette piste totalement folle.

Leeds a sondé Ibrahimovic en janvier

« En plus de sa qualité, Cavani pourrait contribuer avec son physique et s'adapter ici, mais je n'ai jamais parlé de lui avec l'entraîneur. Cela dit, nous avons certainement pensé à lui et nous verrons, étant donné qu'il est toujours disponible sur un transfert gratuit » a indiqué le boss de Leeds, qui a également évoqué la piste d’un autre ancien Parisien… Zlatan Ibrahimovic ! « Nous avons essayé de le signer en janvier, mais il a choisi de rejoindre Milan et l'accord a disparu. Maintenant, je pense qu'il est trop tard, l'intensité du football anglais est différente » a-t-il fait savoir. Autant dire que dans les semaines à venir, les anciennes gloires du PSG pourraient être associés à Leeds United dans l’optique du mercato. A ce rythme, Thiago Silva peut déjà se préparer à recevoir un coup de fil de la part du propriétaire de Leeds ou de Marcelo Bielsa…