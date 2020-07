PL : Marcelo Bielsa fait frissonner Leeds sur son avenir

Dans : Premier League.

C’est officiel depuis ce week-end, le Leeds United de Marcelo Bielsa évoluera de nouveau en Premier League la saison prochaine, seize ans après.

La formation d’El Loco a même été sacrée championne samedi après les défaites de Brentford face à Stoke City et de West Bromwich contre Huddersfield. En poste depuis 2018 à Leeds, Marcelo Bielsa va donc découvrir la Premier League pour la première fois de sa carrière. Une promotion qui emballe la planète football, qui attend avec impatience de voir les oppositions entre Marcelo Bielsa et des managers comme José Mourinho, Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou encore Mikel Arteta. Encore faut-il que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille soit toujours en poste à Leeds la saison prochaine…

Un rendez-vous imminent à Leeds

Bien évidemment, un départ de Marcelo Bielsa serait une surprise sensationnelle. Mais avec le charismatique entraîneur argentin, tout est possible. C’est ainsi que selon les informations du Yorkshire Evening Post, les dirigeants de Leeds ont planifié un rendez-vous au sommet avec Marcelo Bielsa, quelques heures seulement après l’officialisation de la montée en Premier League. Ce rendez-vous doit notamment permettre à la direction d’obtenir des garanties sur la présence de Marcelo Bielsa au club la saison prochaine. Si le technicien de 64 ans rassure les dirigeants, alors le mercato pourra être évoqué et préparé dans la sérénité. En proie à quelques difficultés financières, le champion de deuxième division anglaise ne réalisera toutefois pas de folie sur le marché des transferts, et devra se montrer malin pour se renforcer. Cela ne devrait pas poser un grand problème à Marcelo Bielsa, lequel s’est accommodé de cette situation dans ses clubs précédents, que cela soit à Bilbao ou à Marseille par exemple.