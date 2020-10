Mercato : Bouna Sarr ? Le Bayern préférait un joueur du PSG

Dans : Mercato.

Recruté en toute fin du marché des transferts, Bouna Sarr n’était pas la priorité du Bayern Munich pour le poste de doublure en arrière droit.

Si le champion d’Allemagne a fini par débourser 10 ME pour faire venir le joueur de l’OM, il avait lancé d’autres opérations avant cela. Notamment avec un élément du PSG. D’après les révélations de RMC, c’est en effet vers Colin Dagba que les dirigeants bavarois se sont en premier lieu dirigés. Après des débuts prometteurs, le jeune parisien n’entre plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel, qui lui préfère Florenzi, recruté pour compenser le départ de Meunier, et même Kehrer.

Malgré cela, la radio sportive précise que Dagba a repoussé l’approche du Bayern Munich, préférant continuer avec son club formateur pour tenter de s’imposer enfin dans la capitale. Et même si le défenseur natif de Béthune avait donné son aval pour rejoindre le champion d’Europe, la partie aurait été loin d’être gagnée. La signature de Tanguy Kouassi, qui n’a pas été mis dans la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions par le Bayern ce jeudi, pour zéro euro, a mis la direction du PSG en furie. Les négociations auraient été délicates, voire impossible, à moins d’une offre très copieuse de la part du club munichois pour le défenseur de 22 ans. Car le Paris SG avait aussi besoin de vendre cet été et une offre pour un joueur peu utilisé aurait aussi pu être appréciée par Nasser Al-Khelaïfi, peu importe le club d’où provient l’argent…