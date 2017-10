Mercato : Bordeaux, ASSE, il a préféré Amiens et l’assume

Dans : Mercato, ASC, Bordeaux, ASSE.

Ancien grand espoir du football, Gaël Kakuta affolait la toile avec ses premiers exploits en compagnie de Chelsea. Il avait alors 18 ans et débutait en équipe première à Chelsea, devenant même le plus jeune joueur de l’histoire des Blues à être titulaire en Ligue des Champions, à 18 ans, 5 mois et 17 jours. Depuis, l’ailier français naturalisé congolais a connu une incroyable série de prêts, avec des passages aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Espagne et même en Chine. Prêté par le Hebei Fortune à Amiens en début de saison, le milieu offensif réussit des débuts intéressants avec le promu picard. De quoi donner des regrets à Bordeaux et Saint-Etienne, qui pensaient bien récupérer le joueur cet été. Mais ce dernier a opté pour Amiens à la surprise générale et assure dans France Football qu’il s’agissait d’un choix murement réfléchi, au moment d’évoquer les pistes girondins et stéphanoises.

« Bordeaux, Saint-Etienne ? Même en Angleterre (NDLR : Swansea). Mais le plus important, c’était d’avoir des garanties pour faire une saison pleine et, surtout, reprendre du plaisir. J’aimerais connaître avec Amiens ce que j’ai vécu avec le Rayo Vallecano (en 2014-15). Ce passage m’avait reboosté. Malheureusement, après, à Séville, ça ne s’est pas passé comme je l’espérais. Le métier est fait de bons choix et d’erreurs d’aiguillage. De votre fait ou à cause de votre entourage qui, parfois, ne pense pas à vous mais à son intérêt. Cette fois, je veux montrer qu’Amiens n’est pas un mauvais choix », a assuré un Gaël Kakuta visiblement une nouvelle fois revanchard. A désormais 26 ans, il peut encore redresser la barre dans sa carrière, mais il ne faudra plus trop tarder.