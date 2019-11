Mercato : Benzema et 120 ME, un gros deal se négocie

Dans : Mercato.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2021, Karim Benzema est-il en train de vivre ces derniers mois dans la capitale espagnole ?

Avec le club merengue, rien n’est impossible en période de mercato. Très apprécié par sa direction et par son entraîneur Zinedine Zidane, l’international tricolore n’a pas encore prolongé son bail. Ce qui signifie que le Real Madrid a peut-être l’intention de s’en séparer à l’avenir… et de préparer sa succession. C’est même l’hypothèse la plus probable selon le média espagnol El Desmarque, qui annonce d’ores et déjà des négociations avec Tottenham pour la venue du sérial buteur britannique Harry Kane.

Le vice-capitaine des Spurs serait la priorité du Real Madrid pour succéder à Karim Benzema. Et pour obtenir le renfort de l’Anglais, Florentino Pérez est prêt à lâcher un gros chèque puisque le média affirme qu’une offre comprenant 120 ME en plus de Karim Benzema, lequel ferait la chemin inverse en rejoignant Tottenham, est dans les tuyaux. Reste à voir si du côté de Tottenham, une telle proposition sera jugée intéressante. D’autant que chez les Spurs, une véritable révolution est en cours avec le départ de Mauricio Pochettino, lequel a été remplacé ce mercredi par l’expérimenté José Mourinho, qui a déjà dirigé Karim Benzema au Real Madrid. De plus, il n’est pas dit que le Français, comme un poisson dans l’eau à Madrid depuis 10 ans, souhaite découvrir la Premier League…