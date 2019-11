Ang : José Mourinho remplace Pochettino à Tottenham !

Dans : Premier League.

Limogé mardi soir par Tottenham, Mauricio Pochettino est remplacé sur le banc des Spurs par José Mourinho. Presque un an après avoir été viré par Manchester United revient en Premier League.

C'est officiel, José Mourinho est le nouveau manager de Tottenham. En effet, ce mercredi matin, le club londonien a annoncé la nomination du technicien portugais pour remplacer Mauricio Pochettino viré la veille. « Avec José, nous avons l'un des managers les plus talentueux du football. Il possède une riche expérience, peut inspirer les équipes et c’est un excellent tacticien. Il a remporté des titres dans tous les clubs qu'il a entraînés. Nous croyons qu'il apportera de l’énergie et conviction au vestiaire », a confié Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham. «

Je suis ravi de rejoindre un club avec un tel héritage et des supporters aussi passionnés. La qualité de l'équipe et de l'académie m'excite. Travailler avec ces joueurs est ce qui m'a attiré », a indiqué de son côté le Special One, dont le nom avait circulé un peu partout en Europe durant l’été depuis son limogeage par Manchester United l'hiver dernier.