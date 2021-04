Mercato : Agüero chez Bielsa plutôt qu’au PSG ?

Dans : Mercato.

En fin de contrat au mois de juin, Sergio Agüero va quitter Manchester City à l’issue de la saison. L’Argentin intéresse Barcelone et le PSG.

Dans un contexte économique très tendu, un buteur du calibre de Sergio Agüero intéresse forcément les plus grands clubs européens lorsqu’il est gratuit. En quête d’un avant-centre au mercato, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont manifesté leur intérêt pour « El Kun » auprès de son entourage. Cela étant, une piste totalement inattendue pourrait bien rabattre les cartes dans ce dossier. A en croire les informations obtenues par Eurosport, l’attaquant historique de Manchester City pourrait rebondir… dans un autre club de Premier League. En effet, le Leeds United de Marcelo Bielsa est également sur les rangs et aimerait faire le forcing pour convaincre l’international argentin de poursuivre sa carrière Outre-Manche.

Sur le papier, cette opération ressemble à un rêve impossible à réaliser pour Marcelo Bielsa. Mais « El Loco » ferait bien de croire en ses chances, car la venue de Sergio Agüero n’est pas totalement utopique. Selon les informations du média, le projet de Leeds United et la présence de Marcelo Bielsa au sein du club séduisent Sergio Agüero, qui regarde avec intérêt la proposition de Leeds, largement maintenu en Premier League grâce au travail remarquable de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Reste à voir quel sera le choix de vie d’El Kun, qui disposerait aussi d’une offre gigantesque de Club Atlético Independiente en Argentine. Une chose semble certaine, Sergio Agüero privilégiera le projet sud-américain ou Leeds au PSG et à Barcelone. Car du haut de ses 32 ans, l’attaquant de Manchester City ne souhaite pas passer la fin de sa carrière à chauffer un banc, même celui d’un club prestigieux. Les coéquipiers de Lionel Messi ainsi que le Paris Saint-Germain peuvent donc tourner la page et passer à la piste suivante…