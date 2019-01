Mercato : Batshuayi à Monaco, il y a un énorme hic !

Dans : Mercato, Monaco, Ligue 1, Premier League.

Dimanche, plusieurs médias dont RTL affirmaient que l'arrivée de Michy Batshuayi à Monaco était bouclée et que l’officialisation du prêt de l’international belge était imminente. Force est de constater que pour l’heure, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille n’est pas un joueur de l’ASM. Et pour cause, L’Equipe explique ce lundi que tout n’est pas encore bouclé entre les dirigeants monégasques et le club de Chelsea.

Les Blues n’auraient tout simplement pas encore donné leur avis sur un éventuel second prêt de Michy Batshuayi au cours de la saison. Pour rappel, l’attaquant belge avait été prêté sans option d’achat à Valence l’été dernier, mais le club espagnol souhaite déjà s’en séparer durant le mercato hivernal. Par ailleurs, si Chelsea venait à accepter un second prêt, Everton est toujours très chaud pour accueillir l’ancien du Standard de Liège. L’affaire est donc encore loin d’être dans le sac pour Monaco, même si le quotidien national précise que Michy Batshuayi donne sa priorité au 19e de L1.