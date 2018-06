Mercato : Après l’OL, Favre joue un vilain tour au PSG

Dans : Mercato, Bundesliga, PSG, OL.

Ancien entraineur de Nice, Lucien Favre est revenu en Bundesliga cet été, pour tenter de relancer le Borussia Dortmund.

Autant dire que, malgré les efforts de l’OGCN pour réaliser des gros coups ces dernières années, le technicien suisse possède de tout autres moyens avec le club de la Ruhr. Il a ainsi réussi à battre l’Olympique Lyonnais dans le recrutement d’Abdou Diallo pour 28 ME, et se prépare à repousser les assauts du PSG. En effet, Thomas Tuchel apprécie beaucoup Julian Weigl, et ce n’est clairement pas une nouveauté.

C’est l’un des premiers noms associés à la signature de l’entraineur allemand à Paris, et notamment pour combler le manque au poste de sentinelle. Néanmoins, comme le rapporte France Football, le Borussia Dortmund, sous la pression de Lucien Favre, n’est pas du tout ouvert à la discussion, et les demandes du PSG au sujet du joueur sont restées totalement ignorées. Cette priorité absolue au poste de milieu de terrain est donc en train de tomber à l’eau, surtout que le jeune allemand (22 ans), n’est pas dans l’optique de partir au clash avec Dortmund pour changer d’air cet été.