Mercato : Aouar de l’OL au PSG, Al-Khelaïfi attaque !

Dans : Mercato.

L’information est déjà de notoriété publique, mais elle a encore pris de l’épaisseur au cours des dernières heures. Houssem Aouar, le milieu de terrain de l’OL, est particulièrement apprécié en interne du côté du PSG.

A tel point que désormais, un transfert de l’international espoirs français est sérieusement envisagé par l’état-major du Paris Saint-Germain. En effet, Foot Mercato affirme que Nasser Al-Khelaïfi a pris contact avec l’entourage du joueur dans l’optique du mercato estival. Et du côté de Lyon… on salive déjà d’un éventuel transfert. Il y a quelques années, l’OL avait notamment repoussé les avances de Tottenham, qui proposait pourtant déjà un joli petit pactole, à savoir 40 ME.

Depuis, la cote du joueur a grimpé et Jean-Michel Aulas compte le faire savoir au Paris Saint-Germain. En novembre 2018, le boss des Gones n’excluait, en tout cas, pas un transfert de son joyau dans la capitale française. Bien au contraire. « Le PSG ? Je n’ai pas eu d’infos sur ce point-là, mais il vaudrait mieux, s’il devait partir, qu’il aille à Paris plutôt qu’à l’étranger ». L’été prochain, le transfert pourrait donc connaître une avancée significative, à condition bien-sûr que Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas, lesquels entretiennent une excellente relation, parviennent à trouver un accord sur le prix du joueur, sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2023. Enfin, FM indique que s’il ne parvenait pas à remporter la Ligue des Champions cette année, le PSG entend faire évoluer sa politique de recrutement en se tournant vers des jeunes joueurs qui, comme Houssem Aouar, jouissent déjà d’une belle expérience européenne.