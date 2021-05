Mercato : Aguero et Depay, le Barça refuse de choisir

Dans : Mercato.

Avec des moyens limités et l'avenir de Lionel Messi en point d'interrogation, le FC Barcelone prépare néanmoins son mercato. Pour le moins offensif.

Les grands noms s’accumulent, mais l’attaque du FC Barcelone ne parvient toujours pas à convaincre. En dépit des présences de Lionel Messi, Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé, les dirigeants cherchent toujours un avant-centre capable de remplacer Luis Suarez, dont le départ a fait beaucoup de mal. Plusieurs solutions sont envisagées pour y parvenir, mais les finances sont limitées. Alors, même si le Barça va tenter sa chance pour récupérer Erling Haaland, dont l’entourage est venue en Catalogne il y a quelques semaines, le prix demandé par le Borussia Dortmund, supérieur à 100 ME, a de quoi calmer les ardeurs de Joan Laporta. En revanche, le président barcelonais hésitera moins à faire des efforts sur les salaires de deux joueurs en fin de contrat. Il s’agit de Sergio Aguero et de Memphis Depay.

Mundo Deportivo annonce même ce jeudi que le club catalan est prêt à ne pas choisir entre l'un et l'autre, et ainsi récupérer les deux attaquants. L’Argentin est très proche de Lionel Messi, et il pourrait non seulement évoluer en pointe, mais aussi convaincre son compatriote de rester encore quelques années au Barça. Pour Depay, sa capacité à faire la décision et à débloquer les situations fait saliver Ronald Koeman, qui n’est toutefois pas certain de rester en poste vue la fin de saison des blaugrana. En tout cas, si aucun départ majeur n’est observé, il y aura une incroyable concurrence devant au Barça, et les Français Griezmann et Dembélé doivent tout de même sentir que leur temps de jeu risque de se réduire dans les mois à venir s’ils venaient à rester.