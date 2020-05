Mercato : 84 ME pour Ighalo, la Chine craque et MU pleure

Dans : Mercato.

Cet hiver, Manchester United réalisait une belle opération en s’attachant les services d’Odion Ighalo sous la forme d’un prêt en provenance du Shanghai Shenhua.

Avec 4 buts en 8 matchs, le Nigérian s’est très vite adapté à son rôle de super-sub à Manchester United. Mais l’aventure d’Ighalo avec les Red Devils ne devrait pas s’éterniser au-delà de la fin de la saison puisque selon les informations du Times, Manchester United et le Shanghai Shenhua n’ont pas trouvé d’accord au sujet de l’option d’achat d’Ighalo. Prêt à tout pour rapatrier son attaquant star, le club chinois lui a même proposé un contrat démentiel.

Et pour cause, Shanghai offre tout simplement un pont d’or à Ighalo avec une offre de 84 ME sur les 4 prochaines années, soit plus du double du salaire qu’il touchait en Chine avant de signer à Manchester United. Des chiffres qui donnent bien évidemment le tournis au principal intéressé, lequel était prêt à baisser sensiblement ses émoluments pour rester à Manchester United. Mais devant une telle offre, nul doute que l’avenir d’Ighalo est réglé. Et il va s’écrire en Chine avec un salaire absolument colossal pour un joueur qui, rappelons-le, a dépassé la barre des 30 ans.