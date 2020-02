PL : Manchester United écarte Ighalo à cause du coronavirus

Dans : Premier League.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, Manchester United s’est attaché les services d’Odion Ighalo, prêté par le club chinois de Shanghai Shenhua.

Mais deux semaines après son arrivée à Manchester United, l’international nigérian de 30 ans ne s’est toujours pas entraîné avec ses coéquipiers. Et pour cause, selon les informations du Times, Odion Ighalo est mis de côté afin de prévenir une contamination du coronavirus. Une période d’incubation de 14 jours qui va prendre fin ce week-end, et qui devrait en toute logique permettre à Ighalo d’intégrer le groupe lors du match de Premier League face à Chelsea. Durant sa quarantaine, l’ancien buteur de Watford s’est entraîné au National Taekwondo Center de Manchester afin de rester en forme. Et bien qu’il ne se soit jamais entraîné avec la bande d’Anthony Martial, Odion Ighalo devrait être retenu dans le groupe d’Ole Gunnar Solskjaer pour le match de ce week-end face aux Blues…