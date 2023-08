Mercato ‍: 126 ME tombent à l'eau, Caicedo refuse Liverpool

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Milieu de terrain de Brighton, Moises Caicedo est au coeur d’une incroyable bataille en Angleterre.

Liverpool avait fait un énorme effort pour convaincre Brighton de céder son international équatorien avec une offre, bonus compris, de 126 millions d’euros. Un prix délirant qui n’a pas forcément fait accélérer les choses dans le bon sens.

Chelsea n’a en effet, à la surprise générale, pas lâché l’affaire et a effectué un forcing, notamment auprès des joueurs. Cela a fonctionné puisque plusieurs sources annoncent que Caicedo a signifié à Liverpool ainsi qu’à son club actuel qu’il n’envisageait que de rejoindre Chelsea. Une offre de plus de 120 millions d’euros, ou bien de 100 ME avec un ou deux joueurs dans l’échange, est à l’étude du côté des Blues, qui vont s’offrir un nouveau milieu de terrain à plus de 100 millions d’euros après Enzo Fernandez.