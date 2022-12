Mercato : 110 millions sur la révélation du Mondial, City est bouillant

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’une Coupe du monde 2022 phénoménale avec la Croatie, Joško Gvardiol sera l’un des joueurs les plus courtisés du mercato à venir.

Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2027, le défenseur central de la Croatie est la grosse révélation de la Coupe du monde. Titulaire indiscutable aux yeux de son sélectionneur Zlatko Dalic, Gvardiol est déjà très courtisé sur le marché des transferts après ses prestations remarquées au Qatar. Dans le viseur de Chelsea ou encore de Manchester United, le défenseur croate est également ciblé par Pep Guardiola afin de renforcer l’arrière-garde de Manchester City. Et selon les informations obtenues par Foot Mercato, le champion d’Angleterre en titre est prêt à toutes les folies pour recruter le taulier de la Croatie. En effet, une offre XXL pourrait être soumise par la formation de Pep Guardiola : la somme de 110 millions d’euros est évoquée par le média.

Une offre de 110 ME de City pour Gvardiol ?

Prêt à tout pour recruter Joško Gvardiol, Manchester City a un plan bien ficelé pour convaincre le RB Leipzig de lui vendre l’international croate. En effet, Pep Guardiola souhaiterait que Manchester City recrute le défenseur de 20 ans cet hiver avant de le prêter dans la foulée pour les six derniers mois de la saison à Leipzig. De plus, Manchester City a proposé au club allemand d’inclure 20 % à la revente sur une éventuelle plus-value. Tout cela ferait bien évidemment de Joško Gvardiol le défenseur le plus cher de l’histoire du football et le RB Leipzig va avoir du mal à refuser une telle proposition. Reste tout de même à connaitre la position du joueur, qui n’a peut-être pas envie de se frotter à la concurrence de Stones, Aké, Laporte ou encore Ruben Dias et ainsi voir son temps de jeu se réduire comme peau de chagrin. Même si Pep Guardiola, fan du joueur, n’a sans doute pas l’intention de débourser une telle somme pour laisser le Croate sur le banc des remplaçants.