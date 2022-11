L’OL et l’OM à la lutte pour un cadeau de Mourinho

Remonté après le match nul concédé à Sassuolo (1-1) la semaine dernière, José Mourinho s'en est pris publiquement à son latéral droit Rick Karsdorp. L’entraîneur de la Roma a même conseillé au Néerlandais de se trouver un club cet hiver. Une opportunité dont Lyon et Marseille aimeraient profiter.

La colère de José Mourinho a fait du bruit en Italie. Agacé par le match nul concédé dans les dernières minutes à Sassuolo (1-1), l’entraîneur de la Roma s’est focalisé sur un seul de ses hommes selon lui coupable du résultat. « Je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non professionnel, avait lâché le Portugais. (...) Une attitude non professionnelle qui n'est pas juste envers ses coéquipiers, c'est ce qui me déçoit. J'avais 16 joueurs sur le terrain et j'ai aimé l'attitude de 15 d'entre eux. »

The reason Mourinho goes off on Karsdorp imo is because of this, he looks back a bunch of times and see that the sassuolo winger was making a run but still doesn’t make the full effort to close him down, even tho he had just been subbed on…. pic.twitter.com/k6BQZ3wLnC