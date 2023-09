Mbappé au Real, Camavinga répond franchement

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Un forcing du Real Madrid en équipe de France pour convaincre Kylian Mbappé de signer l'été prochain ? Eduardo Camavinga s'est montré clair devant l'insistance des reporters espagnols.

La trêve internationale vient de se terminer et les clubs ont repris le chemin des terrains, avec notamment la Ligue des Champions. L’occasion pour les journalistes de savoir si les discussions autour de l’avenir de Kylian Mbappé, au Real Madrid, au PSG ou ailleurs, ont été de mise à Clairefontaine. Dans l’enchainement des matchs de cette semaine, Eduardo Camavinga a révélé qu’il n’était pas en mission avec l’équipe de France pour convaincre l’attaquant du PSG de signer librement au Real Madrid au prochain mercato estival. A l’approche du match contre l’Union Berlin, le milieu de terrain tricolore s’est vu demander s’il avait pu discuter de l'avenir de Kylian Mbappé.

Camavinga ne sait rien sur rien

🎙️ Periodista: ¿Tuviste alguna esperanza de que Kylian Mbappé llegará al Real Madrid?



🗣️ Camavinga: "Sabes que yo pensé que tú sabes más cosas que yo en este tema, porque yo no he hablado con él de eso, yo sé que tú sabes ya muchas más cosas que yo." 👏🤣pic.twitter.com/UgUeCJne35 — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) September 19, 2023

« Si j’ai discuté avec Mbappé ? Franchement, vous en savez plus sur le sujet que moi-même. Je ne sais rien, je n’ai pas discuté de cela avec lui. Le truc, c’est que vous en savez bien plus que moi, vraiment. Vous savez beaucoup de choses », a livré l’ancien joueur du Stade Rennais, qui joue ainsi avec les médias qui annoncent de nombreuses choses au sujet des discussions entre Mbappé, le PSG et le Real Madrid depuis des mois. Une réponse aux affirmations de Fabrizio Romano, le gourou du mercato, qui a laissé entendre en ce début de semaine que le champion du monde 2018 devrait normalement rejoindre Madrid en fin de saison, sans prolonger à Paris entre temps. Visiblement, il ne faut pas demander à Eduardo Camavinga s’il y a du vrai dans cette affirmation. Si les discussions sont probablement nombreuses entre les joueurs pendant les longues périodes des matchs internationaux, il y a une règle tacite qui veut que ces sujets ne sont en général pas déballés sur la place publique, surtout quand chacun rentre ensuite dans des clubs qui peuvent parfois être rivaux ou en désaccord.