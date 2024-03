Les Spurs craquent pour un buteur algérien

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Suite à au départ d'Harry Kane, Tottenham a perdu son buteur prolifique. Si Heung-min Son parvient à enchaîner les buts, le club anglais souhaite miser sur l'avenir avec un attaquant algérien.

Actuellement 5e de la Premier League, Tottenham est encore en course pour se qualifier en Ligue des Champions. Cette saison, pour la première fois depuis l'exercice 2009/2010, les Spurs ne disputent pas de Coupe d'Europe. Ange Postecoglou réalise un très bon travail pour permettre à Tottenham de ne pas se faire trop distancer par des clubs ambitieux comme Aston Villa, Newcastle ou Brighton. Néanmoins, les dirigeants anglais aimeraient retrouver un attaquant efficace. Il s'agit de l'un des postes qui a été plébiscité pour être renforcé lors du prochain mercato estival. C'est pourquoi le média anglais Team Talk avance que Mohammed Amoura plaît énormément aux Spurs. L'attaquant algérien réalise une superbe saison en Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Le joueur de 23 ans a déjà inscrit 17 buts en championnat et commence à devenir incontournable avec les Fennecs.

Tottenham s'arrache la sensation du championnat belge

Après deux saisons passées au FC Lugano, en Suisse, Mohammed Amoura a tenté l'expérience en Jupiler Pro League. Et visiblement, c'est une réussite puisque les Apaches sont actuellement les premiers du championnat belge et le natif de Taher est le deuxième meilleur buteur en Belgique, avec 17 réalisations, juste derrière Ahoueke Steeve Kévin Denkey, buteur à 22 reprises avec le Cercle Bruges. Mohammed Amoura est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'Union Saint-Gilloise. Évalué à seulement 10 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt, il sera assurément l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts. Pour le moment, Tottenham semble avoir une longueur d'avance dans le dossier. Une qualification en Ligue des Champions permettrait encore plus facilement aux Spurs de convaincre Mohammed Amoura de tenter une nouvelle expérience, en Premier League.