Mats Hummels, le gros coup du Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Adrien Guyot

Le Real Madrid se montre pour le moment discret sur le marché des transferts. Mis à part les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, les Merengue ont un effectif déjà bâti pour l’an prochain. Néanmoins, et même si le club affirme le contraire, un défenseur central est sans doute le bienvenu cet été.

Tout se passe pour le mieux au Real Madrid. Le club espagnol vient de remporter sa quinzième Ligue des Champions et conforte un peu plus son statut d’écurie mythique en Europe. En ce début de mercato, les Merengue ont officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé, libre de tout contrat, et Endrick pour venir renforcer le secteur offensif. Satisfait de son équipe, Florentino Pérez estime que dans le sens des arrivées, le marché des transferts est d’ores et déjà terminé pour le Real Madrid. Cependant, le géant espagnol a sûrement besoin d’un défenseur central, puisqu’à l’heure actuelle seuls Antonio Rüdiger et Eder Militão sont disponibles, puisque David Alaba est toujours blessé au genou et ne reviendra au minimum qu’en novembre. De son côté, Jesus Vallejo est de retour de prêt mais son club ne compte plus sur lui et un départ est envisagé. Selon La Gazzetta Dello Sport, le Real est sur la piste d’un joueur libre de tout contrat pour combler numériquement l’absence de l’Autrichien.

Le Real Madrid s’intéresse de près à Mats Hummels

🚨 JUST IN: Matts Hummels is an option for Real Madrid. @diarioas via @Gazzetta_it pic.twitter.com/VFfpqt7BGj — Madrid Zone (@theMadridZone) July 23, 2024

D’après le média transalpin, c’est Mats Hummels (35 ans), l’expérimenté défenseur central allemand, qui est pisté par la direction madrilène. Sans club depuis la fin de son aventure au Borussia Dortmund, le joueur, qui sort d’une saison très aboutie avec la formation de Bundesliga, peut donc signer dans la formation de son choix. Des contacts ont été noués avec Bologne, équipe montante du championnat italien, mais l’intérêt du dernier vainqueur de la Ligue des Champions peut redistribuer les cartes dans ce dossier. Une arrivée de Hummels en Espagne serait une bonne nouvelle pour le Real, puisque le joueur ne coûtera pas d’indemnité de transfert et a un salaire raisonnable pour un contrat d’une durée d’une saison comme cela est envisagé. Ne reste plus qu’à connaître la position du joueur, lui qui a disputé son dernier match avec le BVB contre le Real Madrid à Wembley lors de la finale de la Ligue des Champions début juin, puisqu’il n’avait pas été retenu par Nagelsmann pour disputer l’Euro. Une signature de Hummels chez les Merengue serait, si elle se confirme, un beau clin d'œil du destin.