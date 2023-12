Manchester United est la honte de l’Europe, son entraîneur est heureux

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Battu par le Bayern Munich mardi soir en Ligue des Champions (0-1), Manchester United est éliminé de toute compétition européenne.

Les Red Devils n’ont même pas réussi à accrocher la troisième place synonyme de reversement en Europa League pour la seconde partie de saison. Dans un groupe pourtant abordable avec le Bayern Munich mais surtout Copenhague et Galatasaray, Manchester United a fait honte à ses supporters et à ses anciens joueurs historiques. La gueule de bois est terrible ce mercredi pour tout un club… mais pour Erik Ten Hag, tout va bien. Malgré l’immense désillusion après la quatrième place définitive obtenue mardi soir, l’entraîneur néerlandais de Manchester United a estimé en conférence de presse que son équipe avait livré un excellent match contre le Bayern Munich. L’ex-entraîneur de l’Ajax Amsterdam est désormais focus sur son nouvel objectif, remonter au classement pour requalifier Manchester United en Ligue des Champions la saison prochaine. Malgré une irrégularité terrible cette saison, les Red Devils sont toujours dans le coup puisqu’ils ne pointent miraculeusement qu’à six points du quatrième en Premier League… à savoir Manchester City.

« Nous ne l’avons pas perdue aujourd’hui (la qualification européenne), c’est clair. Nous avons réalisé de bonnes performances, mais nous avons commis quelques erreurs individuelles. Ce n’est pas suffisant. Aujourd’hui, la performance a été très bonne. Nous ne méritions pas de perdre, mais nous avons perdu le match. Vous avez besoin d’énergie lorsque le match avance et, en particulier aux postes d’attaquants, les options sur le banc étaient limitées. Je ne regrette pas cette campagne. Nous voulons participer à la Ligue des champions, l’objectif a toujours été de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais nous devons en tirer les leçons et admettre que nous avons pratiqué un bon football. Nous voulons retrouver la Ligue des champions et nous devons donc nous qualifier à nouveau » a analysé Erik ten Hag, qui se prépare à vivre un gros choc de Premier League dimanche face à Liverpool à Anfield.