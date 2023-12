Manchester City pose 30 millions sur ce phénomène de la Liga

Du haut de ses 19 ans, l’attaquant brésilien Savinho est l’une des grandes révélations de la saison avec Gérone, dauphin du Real Madrid à Noël.

S’il y a bien une équipe qui a fait sensation lors de cette première partie de saison en Europe, c’est bel et bien Gérone. Longtemps leader de la Liga, l’équipe entraînée par Michel est dauphine du Real Madrid à la trêve hivernale, une véritable prouesse. Pour réussir à un tel exploit, la formation espagnole peut compter sur un collectif bien huilée mais également sur quelques individualités qui sortent du lot. C’est notamment le cas de l’attaquant brésilien Savinho. Du haut de ses 19 ans, celui qui est prêté par Troyes à Gérone affole les compteurs avec 5 buts et 5 passes décisives en Liga depuis le début de la saison. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues du côté… de Manchester City.

🚨🔵 Understand Manchester City are discussing internally to buy Savinho and bring him back to the club next season.



🇧🇷 Premier League and Bundesliga clubs want to approach City Group with €30m proposals.



In any case, Savinho will stay at Girona until the end of the season. pic.twitter.com/hRuepNvdD9