Man United a une attaque en bois, le sauveur arrive d'Espagne

Par Mehdi Lunay

Manchester United est en difficulté et sa mauvaise forme actuelle s'explique surtout par une attaque en berne. Les Red Devils réfléchissent désormais au recrutement d'un attaquant et le Marocain Youssef En-Nesyri part favori.

Cette saison, les Red Devils ne font pas vraiment vivre l'enfer aux défenses anglaises. Si Harry Maguire et André Onana sont régulièrement moqués, la défense mancunienne s'en tire bien dans les chiffres contrairement à l'attaque. Avec 18 buts marqués en Premier League, Manchester United bat des records de médiocrité. Seul Sheffield United fait pire que les Red Devils cette saison en Angleterre. Il n'y a qu'à voir le nombre de buts marqués par chaque attaquant du club mancunien pour être effrayé. Marcus Rashford a marqué 2 buts seulement...et domine le classement. Garnacho et Martial ont inscrit un but chacun alors qu'Antony, Hojlund et Pellestri ont toujours le compteur bloqué à zéro en championnat. Manchester United a besoin d'un attaquant efficace et vite.

En-Nesyri à 18 ME, Man United proche de craquer

Les médias anglais annoncent déjà des Mancuniens très actifs dans ce secteur au mercato hivernal. Leur première cible était le Guinéen Serhou Guirassy mais l'attaquant de Stuttgart sera difficile à faire venir. Manchester United se rabat donc sur le Marocain du FC Séville, Youssef En-Nesyri comme l'annonce notamment Sky Sports. Le quotidien The Sun lui emboîte le pas et annonce une offre de 18 millions d'euros (16 millions de livres Sterling exactement) en préparation.

🔴 Manchester United s'intéresse à Youssef En Nesyri (pitié n'y va pas Youyou). 🇲🇦



L'attaquant de 26 ans performe avec Séville (9 buts toutes compétitions confondues) cette saison et il avait été très en vue au Mondial 2022. Son transfert est bien plus réaliste que Guirassy car Séville connaît des difficultés financières, ayant perdu 90 millions d'euros sur les trois dernières saisons. En-Nesyri sera d'autant plus facile à convaincre que le FC Séville est aussi à la peine sportivement avec une médiocre 15e place en Liga et plus aucune coupe d'Europe à jouer. La perspective de retrouver son compatriote Sofyan Amrabat pourrait aussi entrer en jeu. Seul point noir : Youssef En-Nesyri s'apprête à disputer la CAN avec le Maroc et ne sera pas disponible avant la fin janvier dans le meilleur des cas.