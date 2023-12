M'Vila se propose à l'OM et l'OL, les réponses sont cruelles

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Sans club depuis son départ de l'Olympiakos l'été dernier, Yann M'Vila est à la recherche d'un nouveau challenge. A 33 ans, un retour en Ligue 1 n'est pas pour lui déplaire.

Yann M'Vila a pas mal voyagé dans sa carrière. En revanche, il n'a plus joué en Ligue 1 depuis 2020 et son départ de l'AS Saint-Etienne. Joueur de l'Olympiakos jusqu'à l'été dernier, l'ancien international français est aujourd'hui sans club. Forcément, M'Vila ne dirait pas non à un challenge ambitieux pour apporter toute son expérience. Ces dernières heures en tout cas, il était présent en tant que consultant pour Prime Video. Et Karim Bennani lui a posé la question sur le plateau de savoir si une arrivée à l'OM ou à l'OL cet hiver lui plairait. Très vite, l'ancien de Rennes a répondu oui. Cependant, les fans des deux clubs ne sont pas trop emballés par cette idée...

Yann M'Vila, les Olympiques ne sont pas chauds ?

🧐 Yann M'Vila à l'@OM_Officiel ou à l'@OL ?



La réponse de l'international français 👇 pic.twitter.com/0g3BHFRX40 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 17, 2023

Sur les réseaux sociaux, dont X, les internautes proches des deux Olympiques n'ont en effet pas manqué de réagir à la sortie de Yann M'Vila. « Bonjour, non » ; « Reste au chômage l’ancien » ; « Mdrrr... le mec il vaut plus rien. Finito » ; « Bah non Yann mdr. Bah non. » ; « On n’en veut pas merci contacte l'AS Saint-Etienne » ; « Ah ouais Yann M'vila... » ou encore « Il joue encore cette br*le… », pouvait-on voir sur l'ancien Twitter. Difficile donc d'imaginer une venue à l'OM ou l'OL dans des conditions déjà hostiles pour un joueur qui n'a que très peu fait parler de lui ces derniers temps. Toujours est-il que ce soit du côté de l'OM ou de l'OL, du mouvement est à prévoir l'hiver prochain sur le marché des transferts. Concernant Yann M'Vila, il faudra sans doute revoir ses ambitions à la baisse, même si des clubs de Ligue 1 peuvent très bien se réveiller sur un tel profil cet hiver, quoi qu'en pensent les suiveurs, qui ne sont pas directeur sportif ou entraineur.