Lukaku va voir son fils et annonce son futur club

Romelu Lukaku voit enfin le bout du tunnel dans ce mercato estival. Après l'Inter, la Juventus, c'est finalement la Roma qui s'est positionnée sur le Belge. L'attaquant de Chelsea a confirmé son arrivée chez les Giallorossi dans des circonstances particulières.

Romelu Lukaku va bien rester en Italie cette saison. Attaquant de l'Inter Milan la saison dernière et pendant trois années de sa carrière en tout, le Belge va rejoindre José Mourinho et l'AS Roma. Après l'échec d'un retour à l'Inter Milan et l'impossibilité pour la Juventus de payer son transfert, l'option romaine devenait logique. Depuis l'arrivée de Mourinho au club, les Giallorossi sont montés en puissance sur la scène italienne et européenne. Même s'ils ne participent qu'à la Ligue Europa cette saison, les Romains ont un projet suffisamment séduisant pour convaincre Lukaku sur une voie de garage à Chelsea.

Ne restait plus qu'à se mettre d'accord pour les modalités financières et officialiser la chose. L'AS Roma n'a pas encore communiqué en ce sens mais Romelu Lukaku oui. L'attaquant belge était de passage à Boom en Belgique pour assister à un tournoi de jeunes auquel participait son fils avec la formation d'Anderlecht. Interrogé par le quotidien flamand Het Laatste Nieuws, Lukaku a finalement vendu la mèche concernant son transfert romain.

Romelu Lukaku has confirmed that he will join Roma as the Belgian striker is set to fly to Rome, as per 'Het Laatste Nieuws' 🖋️✅



"I am nervous. Tomorrow I will fly to Rome to sign my contract" 🗣️ pic.twitter.com/lquETUXStY