Les cadors ont trouvé le nouveau Kolo Muani en Ligue 1

Efficace à la pointe de l’attaque montpelliéraine, Elye Wahi ne passe pas inaperçu en Europe. L’avant-centre français intéresse du beau monde sur le marché des transferts.

Laurent Nicollin a déjà lancé plusieurs avertissements. Certes, Elye Wahi dispose d’un bon de sortie pour le mercato estival. Mais l’attaquant de Montpellier ne partira que « s’il trouve une offre qui lui correspond et qu’on y trouve notre compte. Et si ce n’est pas le cas il restera », a prévenu le président héraultais, probablement au courant des nombreuses approches pour son buteur. L’avant-centre de 20 ans attire de grands clubs européens comme Arsenal, mais aussi des pensionnaires de Ligue 1 tels que l’Olympique de Marseille.

Wahi plaît notamment en Allemagne

Pour le journaliste Jonathan Johnson, Elye Wahi aura l’embarras du choix. « C'est un joueur intéressant qui commence à susciter beaucoup d'intérêt en Europe, a commenté le chroniqueur de CaughtOffside. Les clubs allemands ont souvent un œil sur la Ligue 1, avec les réussites de joueurs comme Moussa Diaby et Randal Kolo Muani, et Wahi est le dernier à apparaître sur leurs radars. Il y a aussi des clubs comme Arsenal mais aussi Tottenham il y a quelques mois, avant que le club soit écarté de la course à la Ligue des Champions. Wahi est très convoité et il y a également des clubs de Ligue 1 qui le regardent. »

« Il a déjà dit qu'il était prêt à rester en France un peu plus longtemps, a rappelé notre confrère. Je pense que c'est un talent brut et qu'il pourrait rejoindre un club pour se perfectionner avant de signer en faveur d'un cador de Premier League. Concernant Arsenal, ils semblent prêts à vendre Folarin Balogun, donc je ne vois pas l'intérêt de renforcer l'effectif avec Wahi qui a besoin d'être titulaire. Il n'y a aucun doute sur ses qualités à la finition, c'est un réel prédateur et ça va plaire à beaucoup de clubs. Mais il a besoin d'être titulaire et ce ne serait pas garanti à Arsenal. » Reste à connaître les exigences financières de Montpellier.