Leonardo s'active, l'attaque du PSG transformée au mercato ?

Comme toujours, Leonardo ne cesse de s'activer en coulisses pour préparer au mieux le futur mercato estival du Paris Saint-Germain. Des attaquants évoluant en Premier League sont suivis de près par le directeur sportif brésilien.

Le Paris Saint-Germain, toujours en attente de la décision de Kylian Mbappé, commence déjà à se dessiner une attaque de feu. En effet, rajeunir le front offensif est un objectif de la direction parisienne. La preuve puisque Angel Di Maria (34 ans) ne sera pas prolongé et devra quitter le club dès la fin de saison. Comme Leonardo, la première cible est Brésilienne : Raphinha. L'ancien rennais connaît bien le championnat français et a commencé à se faire un nom à Leeds. L'ailier droit de 25 ans, voulu également par le Barça, a marqué neuf buts et délivré trois passes cette saison toutes compétitions confondues. Reconnu pour son agilité et sa vitesse de pointe, l'attaquant brésilien est estimé à une valeur marchande de 40 millions d'euros par le site Transfermarkt. D'après le Daily Mail, l'ailier droit est l'une des priorités du FC Barcelone cet été, en cas d'un départ d'Ousmane Dembélé...également cité au PSG comme joueur libre. Un accord entre les deux parties serait déjà trouvé depuis cet hiver. Si Ousmane Dembélé arriverait gratuitement au PSG, il faudrait aligner 75 millions d'euros pour convaincre Leeds de céder son joueur sous contrat jusque juin 2024.

Leonardo attentif à Pedro Neto ?

Un deuxième profil d'attaquant est dans le viseur du directeur sportif brésilien en cas d'échec sur l'opération Raphinha. Pedro Neto, joueur de Wolverhampton, intéresse le dirigeant du Paris Saint-Germain. Toujours d'après les informations du Daily Mail, le Portugais a été identifié par le staff technique du PSG comme un bon renfort d'attaque. L'ailier gauche de 22 ans sort d'une période compliquée après une fracture de la rotule et quasiment un an d'arrêt. Arrivé chez les Wolves en 2019, il avait fait bonne impression. Seule complication, le Portugais a récemment prolongé avec les loups jusque juin 2027.